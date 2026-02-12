お笑い芸人の鳥居みゆき（44）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人とのコミュニケーションについての悩みを明かした。

今年の目標は「人付き合いを円滑にする」ことで、会食などに誘われたら参加するようにしている鳥居。その結果、「良かったけど、疲れちゃう」と話した。

以前、親交のあるお笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつの家に誘われ、鍋料理を堪能。人とコミュニケーションを取るのが苦手な鳥居のために、安藤は誰も誘わず2人きりにしてくれたそう。

そんな気遣いに感謝しつつ、鳥居は「難しいって思うのが。これって何時に帰るもんな？ってとこから始まるんですよ。信頼し合ってる関係なはずなのに…。なっちゃんが（食事後に）ベッドに寝っ転がって。横たわりも見せれる関係性なことは分かるんですよ。でも私は、“寝るから帰れ”って意味かなと」と邪推してしまった。

もちろん、違うことも分かっているが「何時までいてって言われてないから、何時までが常識的な範囲だとかが、人とコミュニケーションがなかった分、分かんなくなっちゃって」と、結局「1、2時間で帰りました」という。

「なっちゃんが、良い人なのも私に優しいのも分かってるんですよ。別に変な意味ないのも分かってるのに、余計なことすごい考えちゃう」と吐露した。