森香澄「かなわなかった恋はある」 過去の“恋愛”を赤裸々告白
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。自身の過去の“恋”での経験を通じて、現役高校生タレントでおひなさまこと長浜広奈（17）にアドバイスを送った。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
この日は、岡田紗佳（31）を交えて、長浜抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に、森と岡田が大人の“神アドバイス”する企画。
「かなわぬ恋をしたことありますか?」という、直球質問。長浜から「女友達と同じ人を好きになってしまった場合、どうしたらいい？」と、切実な悩みを相談された森は「かなわなかった恋はあるけど、かなわないなって思いながら恋をすることはないかな。例えば友達が好きとか、友達の彼氏的なこととかは、一旦その友達と腹割って話して。友達の彼氏はないけど、友達が捨てた彼氏なら好きになったことある。友達が好きな子もある。それは一回腹割って、女の子と先に話して。他の人とかに言っちゃって、その子から当事者に伝わるのが一番怖いから、自分で言った方がいいと思って。『好きって聞いてたけど、私も好きになりました』って。言った上で、『頑張ってもいいですか? お互い正々堂々と頑張ろう』みたいな」と、過去を振り返る。
長浜の「男の子はどっち選んだんですか?」という質問には「私だったけど」と、サラリと回答。勝ち気な恋愛ばかりをしてきたように思われる森だが、ほろ苦い思い出もあるようで… 森は「私、高校で彼氏がいなくて。中学から付き合った子と高校1年生まで付き合ってたんですよ。だから、高校1年生の“高校デビュー”のときに、ちょうど彼氏がいたから（周りに）別れましたって言わないじゃないですか。だからなんとなく恋愛のグループの中に入れなくなっちゃって、モテなかったの」と意外な学生時代を告白。「高校に戻れたらどういう恋したいですか?」と聞かれた森は「なんだろう、席替えとかで隣にならなくて、後でスネるとかやりたかった」と、願望を明かした。
さらに、森の恋愛に興味津々の長浜から「初めて手をつないだ時いくつですか?どうやって繋ぎましたか?」と質問攻めされた森は「中学校3年生の時に、学級委員長と付き合ったんですけど、ずっと“手をつなぎたいんだろうな”って感じてちょっと引いちゃって。何かのタイミングで、いいんじゃないの?みたいな感じで、手をつながれたんですよ。それでもうなんか、きもー！ってなっちゃって。手つなぐのに1時間くらいかかったの…」と、学生時代の蛙化したエピソードを話した。
