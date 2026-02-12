元巨人のオコエ瑠偉外野手（28）がメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズに加入した。11日（日本時間12日）、球団が発表した。

オコエは「この度、モンテレイ・サルタンズと契約をさせていただきました。ここ数年間、海外でプレーをする機会を探っているなか昨シーズン後にジャイアンツと協議をさせていただき双方合意のもと自由契約という形を取らせていただきました。今回、メキシコリーグの名門であるモンテレイと契約することができ嬉しく思います。これからもっと上のステージで挑戦できるようにチャレンジしていきます」とコメントを発表した。

オコエは関東第一時代に高い身体能力を生かしたプレーで甲子園を沸かせ、2015年のドラフト1位で楽天に入団。ただ、楽天では芽が出ず22年オフに行われた現役ドラフトで巨人に移籍した。1軍に定着できないまま、昨年11月、巨人が自由契約にすると発表し電撃退団。チーム内では練習態度などを問題視され、昨秋キャンプは途中から外れて球団行事にも不参加だった。

また、昨年5月にはオンラインカジノを利用していたとして、単純賭博容疑で書類送検され、その後、東京地検が6月に不起訴処分としている。