「広島春季キャンプ」（１２日、日南）

広島の１軍が宮崎県日南市でのキャンプを打ち上げた。１４日からは沖縄で２次キャンプを行う。

１２日間を振り返り、新井監督は「いい動きしている選手が多い」と全体的に仕上がりの早い選手の調整を評価。加えて、「いい反応をしているルーキーたちが多い。そこは昨年までとは違うところ」と１軍に帯同しているドラフト１位・平川、同２位・斉藤汰、同３位・勝田、同５位・赤木、同６位・西川のアピールに目を細めた。

１４日から行われる沖縄２次キャンプでは対外試合６試合が予定されている。指揮官は「実戦が多くなってくるので、そこでまたいいアピールをしてもらいたいと思う」と期待を寄せた。

新井監督が「横一線」を明言し、スタートした今春キャンプ。１０、１１日には紅白戦を行い、大瀬良、床田、森下、秋山、菊池ら実績組も例外なく試合に出場した。１１日にはドラフト６位・西川（神村学園伊賀）、２軍スタートだった林の昇格と矢野、前川、育成１位・小林（城西大）の降格を決定。矢野について指揮官は「目立っていなかった」と厳しいコメントを残していた。激しい競争はまだまだ続いていく。