ＩＯＣの日本語版公式インスタグラムが１２日、新規投稿され、スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝のほっこりシーンが公開された。

動画では「村瀬心椛選手のポケットから出てきたのは…」と記され、入場ゲートで金属探知機による検査を受けた村瀬。すると右のポケットで「ピー！ピー！」と反応が。女性係員が「開けて見せて」と要望すると、村瀬がポケットをごそごそ。すると金メダルが出てきて本人も思わず恥ずかしそうな笑みを浮かべた。

この動画は世界中から注目を浴び、「係員『ピーッ危険なモノ入って無い！？』村瀬選手『何も入って無いですよ……あ、金メダルだった』世界中がホッコリした瞬間」とコメントを書き込むファンも。「メダリストだから出来ること」「もう可愛すぎる♥」「ドヤ顔して下さい。世界一ですから」「ありゃ！、まさかの金メダルが入りっぱなしとは、ずっと大事に持ってたんですね」と大きな反響を呼んだ。

村瀬は３回目で逆転しての金メダル獲得。競技後には涙を流しながら「銅メダルも重かったが、違った重みで。全部詰まっているような重みがあって。重たいです」と語っていた。