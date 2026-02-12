「かなり大変」現地に工場持つ日本メーカーも打撃！トランプ政権がメキシコ・カナダとの自由貿易協定離脱検討と報道

アメリカのメディアは、トランプ大統領がメキシコ、カナダとの3カ国の自由貿易協定について離脱を検討していると報じました。

ブルームバーグ通信は11日、複数の関係者の話として、トランプ大統領が、アメリカとメキシコ、カナダによる3カ国の自由貿易協定（USMCA）からの離脱を検討していると伝えました。

トランプ氏が側近に対し、「貿易協定から離脱すべきではない理由」を尋ねているとしています。

一方で、正式な発表があるまでは、議論は臆測の域を出ないともしています。

USMCAは、7月の見直しで合意すれば延長されますが、仮に離脱となれば、アメリカ市場向けにメキシコやカナダに生産拠点を置く日本の自動車メーカーなどへの影響は避けられません。

こうした中、日本の自動車メーカーからも懸念が出ています。

日本の自動車メーカーの中には、メキシコやカナダの工場からアメリカに車を輸出をしているところもあり、特に相互関税の回避にメキシコからの輸出を増やしている場合があります。

関係者からは「離脱の内容にもよるが、土台から壊すのはかなり大変だ」との声が上がっています。