１２日前引けの日経平均株価は前営業日比４５円０１銭安の５万７６０５円５３銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１５億５０７７万株、売買代金概算は５兆２１５３億円。値上がり銘柄数は１０８２、対して値下がり銘柄数は４９０、変わらずは２２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場で、日経平均は朝高後に下落した。前日の米国株市場では同日発表された１月の米雇用統計を受けて利下げ観測が後退し、主要株価指数が値下がりした。米株安も高市政権の政策期待による先高観は根強く、日経平均は続伸してスタート。一時３６０円あまり上昇し、初の５万８０００円台に乗せる場面があった。ただ、買い一巡後は上げ幅を縮小し、マイナス圏に。高値警戒感から利益確定の動きが広がったほか、足もと為替が円高に振れていることが相場の重荷として意識された。一方、個別株物色は旺盛で、値上がり銘柄数はプライム全体の７割弱となった。ＴＯＰＩＸはプラス圏で着地した。



個別ではアドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>のほか、フジクラ<5803.T>が安い。三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>、川崎重工業<7012.T>が軟調。トヨタ自動車<7203.T>は小安い。任天堂<7974.T>、ＮＥＣ<6701.T>が水準を切り下げた。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が堅調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>がしっかり。キオクシアホールディングス<285A.T>、ＪＸ金属<5016.T>、三井金属<5706.T>が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS