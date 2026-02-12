元スピードスケート選手の髙木菜那が2月8日、自身のInstagramを更新し、大会公式ショップでの購入品を紹介した。

髙木は「オリンピックでのNana’s daily life」と題した動画を公開。髙木は大会公式マスコット「ティナ」の帽子をかぶって動画に登場し「人気らしいです」とテンション高く紹介した。続いて、手には大きな紙袋を抱え「爆買いしました」と話しながら、中身を1つずつ丁寧に取り出していく。すると、「ティナ」のマスコット人形が7体、さらにスケートのピンバッジが5個入っており、大量に購入していたことが明らかになった。

また、髙木はコメント欄で「その他でこんなところ見たい！などあったらコメントしてください」とファンに呼びかけている。

【画像】五輪公式マスコット「ティナ」のグッズを爆買いした髙木菜那さん（画像は髙木菜那さんInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ティナ可愛いよね」「菜那ちゃん可愛い」「ティナ祭り」「品薄ってワイドショーでやってた」「どんだけ買うんやぁ～！」「人気らしいですね～」「ナイスゲット」「ティナ欲しい」「やばい！欲しすぎる！」「はしゃいでいる菜那さんも可愛い」などコメントが寄せらた。