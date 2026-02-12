大人気「ボンボンドロップシール」を買っているのは何歳が多い？　購入の多い時間と場所も調査

リサーチ・アンド・イノベーションはこのほど、同社が開発・運営するポイントアプリ「CODE」の購買データをもとに調査した、「ボンボンドロップシール」における購入実態に関する結果を発表しました。

■「ボンボンドロップシール」購入個数のピークは1日2回あることが判明

まず、おもちゃシールの売上は昨夏を境に急上昇しており、これまでは特定のアニメファンや子どもたちが中心だった市場の域を飛び出している様子がうかがえます。

数あるシールの中でも、「ボンボンドロップシール」の売上は突出しており、次に売れている「うるちゅる」シリーズとも大差をつけています。

20代以上の購入者については、20代では独身女性の購入が多いのに対し、30代・40代では子持ちの女性や男性の購入も目立つことが分かっています。

「ボンボンドロップシール」の販売個数が多かった上位5チェーン（LOFT、イオン、キデイランド、セブンイレブン、ドン・キホーテ）を確認したところ、購入個数のピークは1日に「開店直後」と「在庫補充が行われると考えられるタイミング」の2回にわたってあることが分かりました。

購入には、開店直後10時台と、多くのチェーンで在庫補充が多いとされる14時台に絞って近場を覗いてみるのがおすすめとのことです。

（フォルサ）