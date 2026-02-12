Âçº¬¤¬¤Ò¤Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÁ´µÛ¼ý¡ª¤¢¤Ã¤¿¤«¡Ö¤·¤ß¤·¤ß¡×¤ª¤«¤º2Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛÅß¤ËÂç³èÌö¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤¤¤í¤¤¤íÂçº¬¤Î¤ª¤«¤º
²Ð¤òÄÌ¤·¤¿Âçº¬¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢Çò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤«¤º¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡È¤·¤ß¤·¤ß¡ÉÂçº¬¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï³ÊÊÌ¡£²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò2ÉÊ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âçº¬¤È¤Ò¤Æù¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ
ßÖ¤á¤Æ´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Âçº¬¤È¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤·
¡¦Âçº¬ ¡Ä1/4ËÜ
¡¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡Ä200g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä1/2ËÜÊ¬
¡¦¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È ¡Ä400g
¡¦¥Ð¥¸¥ë¡Ê¥É¥é¥¤¡Ë ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦±ö¡¡
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
2. Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òÂç¤µ¤¸1¤º¤Ä·Ú¤¯°®¤ê¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤ë¡£¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¡£Âçº¬¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. ¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤·¤Ö¤¿¤È¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤ÇÌó8Ê¬¼Ñ¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤Ï¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶¯²Ð¤ÇÌó3Ê¬¼ÑµÍ¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬342kcal/±öÊ¬2.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¢£¤¨¤Î¤¤Ä¤¯¤Í¤ÎÂçº¬¤Ï¤µ¤ß¾ø¤·¼Ñ
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¿ÉÌ£¤Î¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Âçº¬¡¡¡Ä¾®1/3ËÜ(Ìó300g)
¡¦¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡Ä250£ç
¡¦Íñ ¡Ä1¸Ä
¡¦¤¨¤Î¤ ¡Ä1ÂÞ(Ìó100g)
¡¦»°¤ÄÍÕ ¡Ä2/3¤ï
¡¦¼Ñ½Á¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡ø¿å ¡Ä2¥«¥Ã¥×
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¤Ï3mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤¨¤Î¤¤Ï1cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹¡£»°¤ÄÍÕ¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢ÍÏ¤Íñ¡¢¤¨¤Î¤¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÎý¤êº®¤¼¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂçº¬¤Î1/2ÎÌ¤òÉß¤µÍ¤á¡¢[2]¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÂçº¬¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¡¢¼Ñ½Á¤òÂçº¬¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¤ë¡£¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
4. ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë²Ð¤ò¼å¤á¡¢Ìó15Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤·¡¢»°¤ÄÍÕ¤ò¤Î¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬335kcal/±öÊ¬3.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿郄»³¤«¤Å¤¨)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¤¨¤Î¤¤Ä¤¯¤Í¤ÎÂçº¬¤Ï¤µ¤ß¾ø¤·¼Ñ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø±¿¤ó¤Ç¡¢Ç®¡¹¤ò¤Õ¡¼¤Õ¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤¾¡ª»°¤ÄÍÕ¤ÎÉ÷Ì£¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¿ÉÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª¡¢郄»³¤«¤Å¤¨¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»