宇宙に飛び出すクロミのデザインがかわいい！　ラブ・ライナーのアイライナーが「クロミ」のデザインで登場＆スギ薬局限定で発売

mshのアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は2月8日、サンリオのキャラクター「クロミ」とコラボレーションしたリキッドアイライナーを、スギ薬局にて数量限定で発売しました。

■「クロミ」と「バク」が宇宙へ飛び出すデザイン

同商品は、0.1mmの極細毛で細い線も太い線も自由自在に楽しめるリキッドアイライナーです。

水・汗・涙に強いウォータープルーフにくわえ、皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様でありながら、ぬるま湯で簡単にオフできるのも特徴です。

今回のコラボでは、「クロミ」と「バク」が宇宙へ飛び出すイラストが登場。ステッカーやレトロなモチーフもスクラップブックのように取り入れたデザインとなっています。

カラー展開は、ブラック、ダークブラウン、モカグレージュ。

■商品概要

商品名：ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5 スギ薬局グループ限定クロミ デザイン

カラー：全3色（ブラック／ダークブラウン／モカグレージュ）

価格：1,760円

発売日：2026年2月8日

取扱い：全国のスギ薬局各店 ※一部店舗を除く

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664449

（フォルサ）