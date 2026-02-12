BE:FIRSTの公式SNSにて、『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』のJUNON（ジュノン）のソロオフショットが公開された。

【写真】BE:FIRSTジュノンが口を尖らせ両手を広げたお茶目ポーズなどファンミオフショット①～⑦

■BE:FIRSTジュノンがサッカー愛溢れるポージングを披露

ジュノンは黒のパーカーに、チェックのプリーツスカートとオレンジ色のスウェットパンツを合わせたレイヤードスタイルで、両手を水平に広げ、腰をかがめ、膝を曲げたポーズを披露。口を尖らせた表情もキュートなオフショットになっている。

このポーズについて、コメント欄ではサッカー解説者の林陵平が「これはクーニャ（※プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド所属のマテウス・クーニャ）のゴールセレブレーションです」と解説を投稿。

ファンからも「ジュノンのサッカー愛があふれてる」「サッカー愛全開」「お茶目なポーズ」「おふざけがめっかわ」「お口がかわいい」「スカートもお似合い」「最年長がこれだからやめられない」「クーニャだねｗ」などといった声が続々と寄せられている。

■BE:FIRSTがファンミの集合オフショットを続々公開

なお、BE:FIRST公式SNSでは、『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』のメンバー全員集合オフショットも続々と公開されている。