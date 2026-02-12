ASIAN KUNG-FU GENERATION、静岡県藤枝市に建てた新型スタジオで制作したEP『フジエダ EP』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、3月25日にNEW EP『フジエダ EP』を発売する。

■クラムボン原田郁子がコーラス参加、スピッツ楽曲のカバーも収録

4月に、有明アリーナにてバンド結成30周年を記念したライブ『30th Anniversary Special Concert 「Thirty Revolutions」』の開催、さらにインドネシア、メキシコ、チリ、ペルーでの海外公演も控え、国内外で注目されているASIAN KUNG-FU GENERATION。

『フジエダ EP』は、静岡県藤枝市内に建設された滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」でASIAN KUNG-FU GENERATIONがレコーディングをした全4曲が収録される。

「MUSIC inn Fujieda」は、インディペンデントに活動するミュージシャン・アーティストに対して金銭的、技術的な支援を継続して行う目的でアジカンの後藤正文（Vo＆Gu）が中心となり2024年に設立したNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」が建設した滞在型音楽制作スタジオだ。

本作リード楽曲となる「おかえりジョニー」は、ミドルテンポでグルーヴ感のある楽曲。コーラスには、クラムボンの原田郁子が参加しており、より深みの増した仕上がりになっている。

また収録曲の「ナンプラー日和」は、お互いのライブイベント、フェスでそれぞれ出演するなど、古くから交友のあるスピッツの楽曲。スピッツの三輪テツヤ、田村明浩が静岡県藤枝市の出身という縁もあり、本楽曲をアジカンがカバーした。2015年にリリースしたスピッツのトリビュートアルバム『JUST LIKE HONEY ～「ハチミツ」20th Anniversary Tribute～』に収録された「グラスホッパー」以来、アジカンは2度目のスピッツ楽曲のカバーとなる。

3月25日に発売される『フジエダ EP』初回生産限定盤には、スタジオ「MUSIC inn Fujieda」でのレコーディングの模様や、メンバーのインタビューなどが収録された特典Blu-ray「Recording Documentary at MUSIC inn Fujieda」が付属される。

さらに初回生産限定盤と、通常盤の初回プレス分は、通常とは異なる風合いの用紙となっており、EPを聴くこと以外でも堪能できる1枚となる。無くなり次第終了となる。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

EP『フジエダ EP』

＜収録内容＞

[CD]※初回生産限定盤・通常盤共通

01.膝栗毛

02.おかえりジョニー

03.ナンプラー日和

04.ペダルボート

[Blu-ray]※初回生産限定盤のみ

Recording Documentary at MUSIC inn Fujieda

