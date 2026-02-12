Snow Manの佐久間大介が、映画館から生まれたカルチャーマガジン『シアターカルチャーマガジンT.［ティー］』54号の表紙に登場。セルフポートレートで撮影された自然体の笑顔が話題を呼んでいる。

【画像】佐久間大介のセルフポートレート

■佐久間大介が『シアターカルチャーマガジンT.［ティー］』表紙に登場

公開された表紙ビジュアルでは、佐久間がシャッターボタンを手にしゃがんで座り、リラックス感のあるポージングを披露。

ピンクヘアはほどよく内巻きに整えられ、柔らかな毛流れが表情の明るさを引き立てている。

衣装はくすみグリーンのストライプジャケットに、グレージュのシャツを合わせた柔らかな配色。ゴールド系のアクセサリーをさりげなく取り入れ、シンプルながらも華やかさを添えている。

透明感あふれる肌と、舌をぺろっと出した無邪気な笑顔、まっすぐカメラを見つめる視線が印象的で、セルフポートレートならではの距離感と親密さが伝わる1枚に仕上がっている。

本号の特集「セルフポートレートスペシャル！」では佐久間がトップを飾る。さらに、道枝駿佑、綱啓永、金子大地、黒川想矢も登場。普段は見せない表情を切り取った企画内容にも期待が高まる。

表紙ビジュアルの公開に、SNSでは「衝撃的にかわいい」「たまらん」「あざとい警察があざとい場合はどうしたらいいですか」「はい好きー」「自然体でかわいい」「ヘアアレンジもウルフっぽくていい」といった声が寄せられている。

■自然体の笑顔が光る佐久間大介のセルフポートレート

Snow Man

