日本坩堝 <5355> [東証Ｓ] が2月12日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の3.9億円に伸びたが、通期計画の6億円に対する進捗率は65.3％にとどまり、5年平均の89.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.6％増の2億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.9％増の1.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.6％→5.1％に改善した。



