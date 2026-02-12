　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万7670円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万7605.53円に対しては64.47円高。出来高は4万7663枚となっている。

　TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比3.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57670　　　　　 -30　　　 47663
日経225mini 　　　　　　 57680　　　　　 -25　　　745367
TOPIX先物 　　　　　　　　3878　　　　　 +17　　　 53060
JPX日経400先物　　　　　 35005　　　　　+135　　　　5801
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+4　　　　3242
東証REIT指数先物　　　　1987.5　　　　　　-4　　　　　92

株探ニュース