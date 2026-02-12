日経225先物：12日正午＝30円安、5万7670円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万7670円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万7605.53円に対しては64.47円高。出来高は4万7663枚となっている。
TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比17ポイント高、現物終値比3.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57670 -30 47663
日経225mini 57680 -25 745367
TOPIX先物 3878 +17 53060
JPX日経400先物 35005 +135 5801
グロース指数先物 722 +4 3242
東証REIT指数先物 1987.5 -4 92
株探ニュース
