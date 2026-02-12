この記事をまとめると ■ジムニーはオフロードを好んで走る人以外にも人気だ ■スズキよりジムニーを楽しむための専用アプリ「JimJam」が登場 ■行った場所の記録をはじめSNSのような使い方もできる

ジムニー乗り専用アプリが登場!?

唯一無二の軽四クロカンであるジムニーの魅力や人気はいまさら語るまでもないだろう。最近ではジムニーノマドという5ドアモデルも登場し、そちらも大人気となっている。

そんなジムニーだが、実際のところ、それでオフロードに行って遊んだりする人はほとんどいないのが実情で、多くは普段のドライブなどで使う日常の足であったり、せいぜいキャンプを筆頭としたアウトドアの相棒として使用しているくらいだろうか。まあたしかに、新車ないしまだデビューして5年前後の新しいクルマを、ボコボコになる覚悟でオフロードにもち込む人はそういないだろう。

一方で、せっかくのジムニーなのだから、「ジムニーらしいことしたいなぁ」と思う人も少なくないはず。そんな人にオススメな、ユニークなアプリが登場したので少し紹介したい。

それが、「JimJam（ジムジャム）」というアプリ。名前だけ見ると何が何だか意味わからないが、これは簡単にいうと、「ジムニーとの思い出を地図上に記録できるアプリ」なんだそう。ちなみにこれ、スズキ公式アプリだ。

つまりどういうことか。「JimJam」は、自身の愛車であるジムニーで行った場所を記録できる仕組みとなっており、ジムニー専用地図をアプリ上で生成できるのだ。「JimJam」のターゲットは、「ジムニーの楽しみ方が掴めていない」、「ジムニーでどこに行って何をしたらいいかわからない」、「行きたい場所や行った場所を忘れがち」といった人たちなんだそう。先に述べた、「ジムニーらしいことをしたい人」へ捧ぐ、超お手軽ツールなのだ。

ジムニーで行った場所を記録できるほか、そこで撮った写真や動画も記録できるのはもちろん、これらの記録をシェアという形で投稿できる、SNS的な側面も備えている。この「JimJam」を使えば、ジムニーという日本が生んだ宝のようなクロカン四駆を、より楽しめるということだ。

投稿されている例を見ると、普通のクルマでは入っていくのが少し辛そうな岩場の河川敷であったり、軽自動車でないと行くのが大変そうな細い道に行ったという、ジムニーとの相性のよさそうな場所がいくつか投稿を見ることができた。そのほかにも、クルマだけでなく、ジムニーで行ったカフェでの写真も見受けられ、ジムニーライフの参考になること間違いなしの投稿に溢れていた。

このようなシステムなので、ジムニーと相性のいい場所を仲間とシェアでき、ジムニー専用の地図を仲間たちと作り上げる楽しさも体感できるはずだ。

利用料金は無料で、もちろんジムニー以外のオーナーも利用できるが、納車待ちの人以外は使わないほうがいいだろう。理由は単純で、こんなの興味本位で見てしまったら最後、ジムニーが欲しくなるに決まっているからだ。

ただし現在は、iOSスマートフォンのユーザーのみにしか対応しておらず、iPadおよびAndroid端末のユーザーには非対応なので注意されたし。アプリをインストールして、SUZUKI IDを登録することで利用できるようになるとのこと。

街乗りだけで使うのはあまりにももったいない……それは「JimJam」というアプリをリリースしてしまった、スズキからのメッセージかもしれない。むしろ、こんな専用アプリまで用意してしまうのだから、やはりジムニーは異質な1台ともいえるだろう。

まだこのアプリは2月10日にリリースされたばかりなので、今後さまざまな機能の追加もあり得るし、反響次第では「JimJam」を介したイベントなどが開催される可能性も考えられる。

ジムニーライフが楽しくなること間違いなしな「JimJam」。ジムニーオーナー諸君、いますぐインストールするのだ！