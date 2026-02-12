コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板したタレントの国分太一さん（51）が、日本テレビの社長と面会し、直接おわびをしたと明らかにしました。

元「TOKIO」の国分太一さんをめぐっては、日本テレビが2025年6月、「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、バラエティー番組からの降板を発表。国分さんは無期限の活動休止を表明し、「TOKIO」は解散しています。

国分さんは、番組の降板をめぐる判断の詳細な理由を伝えられていないなど、当時の日本テレビの対応に誤りがあったとして、2025年10月に日本弁護士連合会に人権救済を申し立てましたが、日弁連はこの申し立てを認めませんでした。

国分さんはきょう（12日）、報道各社に向けて文書を公表し、日本テレビの福田博之社長と面会し、自らの行為について直接おわびをしたと明らかにしました。

関係者へのおわびの手紙も渡したということで、国分さんは「日本テレビから一定の配慮をいただけた」「改めての人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長にお伝えした」としています。