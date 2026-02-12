タレントのGENKING.さんが自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる明るいブロンドヘアを披露しました。



【写真を見る】【 GENKING. 】 「Blonde is back 10年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」 ホワイトブロンドの髪を披露



GENKING.さんは「Blonde is back」「10年ぶりに、白髪（ホワイトブロンド）の私が帰ってきたよ」と綴り、動画を投稿。





動画の中でGENKING.さんは、透き通るような白に近い金色のロングヘアを、指でかき上げるようにして披露しています。





GENKING.さんは今回の髪の色について「やっぱりこのカラー、盛れすぎて優勝なんだけど NEWモードの私、またよろしくね」と感想を綴っています。





またこの髪の色に染めるために「ちなみにブリーチ全部で３回、カラー１回!! 合計8時間 笑」と、長時間、手間暇をかけたことを明かしています。





この投稿を見た人たちからは「懐かしすぎます」「バービーお人形みたい」「最強すぎます」「さなたんはこれでないと！！！」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】