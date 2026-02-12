【かつや】あつあつ、ぐつぐつの鉄鍋で楽しむ「鍋焼きカツ煮定食」が新登場
とんかつ専門店「かつや」は、国内のかつや店舗にて「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2月13日より期間限定で販売開始する。暦の上では春を迎えたものの、冷え込みが続くこの時期に向け、熱々の鉄鍋で楽しむ鍋焼きメニューを用意したという。
かつや「鍋焼きカツ煮定食」1,089円
「鍋焼きカツ煮定食」は、ほんのり甘い白だしつゆにロースカツ、海老フライ、白菜、かまぼこ、うどんを合わせた一品。衣に白だしの旨みがじゅわっと染み込み、やさしい味わいが広がる仕立てとなっている。定食はおとし玉子で仕上げており、とろりとした玉子をロースカツや海老フライに絡めることで、よりまろやかな味わいを楽しめる。
うどんを合い盛りにすることで、ボリューム感も確保。白だしが染みたうどんを最後の〆として味わうほか、うどんをおかずにご飯を楽しむなど、好みに応じた食べ方ができる。別添えの柚子胡椒ダレを加えれば、爽やかな辛みが加わり、味変も可能としている。
「鍋焼きカツ煮定食」通常店舗:1,089円/券売機店舗:1,090円
「鍋焼き風カツ丼」は、具材を玉子とじにしてご飯に盛り付けた丼メニュー。定食とは異なる仕立てで提供される。
「鍋焼き風カツ丼」通常店舗:979円/券売機店舗:980円
なお、「鍋焼き風カツ丼」はテイクアウトにも対応し、「鍋焼き風カツ丼弁当」として利用できる。
「鍋焼き風カツ丼弁当」通常店舗:961円/券売機店舗:980円
かつや「鍋焼きカツ煮定食」1,089円
「鍋焼きカツ煮定食」は、ほんのり甘い白だしつゆにロースカツ、海老フライ、白菜、かまぼこ、うどんを合わせた一品。衣に白だしの旨みがじゅわっと染み込み、やさしい味わいが広がる仕立てとなっている。定食はおとし玉子で仕上げており、とろりとした玉子をロースカツや海老フライに絡めることで、よりまろやかな味わいを楽しめる。
「鍋焼きカツ煮定食」通常店舗:1,089円/券売機店舗:1,090円
「鍋焼き風カツ丼」は、具材を玉子とじにしてご飯に盛り付けた丼メニュー。定食とは異なる仕立てで提供される。
「鍋焼き風カツ丼」通常店舗:979円/券売機店舗:980円
なお、「鍋焼き風カツ丼」はテイクアウトにも対応し、「鍋焼き風カツ丼弁当」として利用できる。
「鍋焼き風カツ丼弁当」通常店舗:961円/券売機店舗:980円