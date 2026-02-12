スノーボード女子ビッグエアの絶対女王がインスタグラムで吐露

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。競技後、涙ぐむ村瀬を抱きしめたのは、長年同競技のトップに君臨し続けたアンナ・ガッサー（オーストリア）。自身のインスタグラムに、世代交代を果たした村瀬を抱きしめた写真とともに、敬意に満ちた長文メッセージをつづっている。

涙ぐむ村瀬を後ろから強く抱きしめながら、穏やかに微笑んだ。2018年平昌、22年北京と2大会連続で金メダルに輝いた34歳のガッサーは、自身のインスタグラムに写真を添えて、「次世代にビッグエアのバトンを渡します」と投稿した。

第一人者として「昨夜こうしてドロップインできたことに心から感謝していますし、女子スノーボードがここまで発展したのを見て本当に誇らしいです」と語った絶対女王。今大会では8位に終わり、「この数ヶ月、怪我から回復するために全力を注いできました。もちろん、完璧な滑りを披露できなかったのは少し残念だけど…」としながらも、新女王への賛辞を続けた。

「最終的には、本当にふさわしい新たなビッグエアの女王が誕生しました。＠ココモ・ムラセ＠ゾイ・サドフスキシノット＠ユ・スンウンに大きな拍手を。そして同じフィールドで戦ったすべての選手たちへ ― 本当にすごい戦いだった!!!!」

最後は「私に刺激を与えてくれ、背中を押してくれて、より良いスノーボーダーにしてくれてありがとう」と結んだ投稿には、村瀬も「アンナ」と反応。銀のサドフスキシノットが「アクセル全開、ブレーキなし。女子スノーボードの進化のためにあなたがしてきたすべてのことに、ずっと刺激を受け続けています」とコメントするなど、現役選手たちから惜しみないリスペクトが送られていた。



（THE ANSWER編集部）