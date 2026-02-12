米俳優ジェームズ・バン・ダー・ビークさん/Gilbert Flores/Variety/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米テレビドラマ「ドーソンズ・クリーク」で主役を演じた俳優ジェームズ・バン・ダー・ビークさんが死去した。48歳だった。

本人のインスタグラムに投稿された声明によると、バン・ダー・ビークさんは11日に亡くなった。「彼は勇気と信念、そして気品をもって最期を迎えた」と声明は述べている。

代理人もCNNの取材に対し、この訃報（ふほう）を確認した。

バン・ダー・ビークさんは2024年11月、ステージ3の大腸がんであることを公表していた。

死去を受け、妻のキンバリーさんはSNSでクラウドファンディングサイト「ゴーファンドミー」のキャンペーンへのリンクをシェアし、支援を呼びかけた。夫の病気によって一家は「経済的に困窮」しているという。ふたりの間には6人の子どもがいる。

キャンペーンページには、「ジェームズの医療費とがんとの長い闘病生活で、一家は資金難に陥っている」と記されている。「この非常に困難な時期に、一家は自宅に住み続け、子どもたちが教育を受け続け、安定した生活を送れるよう懸命に働いている」

バン・ダー・ビークさんは1977年、コネチカット州チェシャーで生まれた。

大学を休学して旅行に出た後に受けた「ドーソンズ・クリーク」のオーディションで主役の座を射止め、一躍スターになった。同ドラマは98年から2003年まで6シーズン放送された青春ドラマ。

「バーシティ・ブルース」（1999年）、「テキサス・レンジャーズ」（2001年）、「ザ・ルールズ・オブ・アトラクション」（02年）にも出演し、映画でも成功を収めた。19年にはダンスコンテスト番組「ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ」のシーズン28に出場した。