¡¡£³·î¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¿ÁÌîÀÖ½½»úÉÂ±¡¡Ê¿ÁÌî»ÔÎ©ÌîÂæ¡Ë¤ÎÂç³¬ÃÊ¤Ë¡È£³£°ÃÊ¾þ¤ê¡É¤Î¤Ò¤Ê¾þ¤ê¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯É÷Êª»í¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡Ö´Ä¶²þÁ±¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬²ÈÄí¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ìó£±£·£°ÂÎ¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ò¾þ¤ê¡¢´µ¼Ô¤é¤ËÌþ¤ä¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ç»¡¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÄ¯¤á¤ë´µ¼Ô¤ä¡¢¤Ò¤Ê¾þ¤ê¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÁÄÉãÊì¤ËÁ÷¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÉÂ±¡¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï£³·î£¹Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤ÏµÙ¿Ç¤Î¤¿¤á¸«³ØÉÔ²Ä¡Ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Æ±ÉÂ±¡ÅÅÏÃ£°£´£¶£³¡Ê£¸£±¡Ë£³£·£²£±¡£¡¡
