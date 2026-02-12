ACEes、フレッシュな制服姿で青春感溢れる 全員揃って「ベツコミ」登場
【モデルプレス＝2026/02/12】ジュニアのグループ・ACEesが、2月13日発売の「ベツコミ」3月号（小学館）の巻頭グラビア＆インタビューに登場。フレッシュな制服姿を披露している。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
今回は、ACEesが全員揃って制服で登場。フレッシュな制服姿で見せるのは、ステージとはひと味違う飾らない表情と、メンバーそれぞれの個性がきらめく青春感溢れるカットの数々。“今”しか切り取れない瞬間をたっぷり収録している。さらに「ACEes学生証」を含むお宝ショット満載の厚紙ピンナップも付属となる。
インタビューでは、メンバー同士の仲の良さが伺える回答が盛りだくさん。メンバー全員が午年生まれの“年男”で2026年勢いに乗る彼らの“今”を閉じ込めたスペシャルグラビアとなっている。（modelpress編集部）
・「ベツコミ」3月号
・2月13日（金）発売
【Not Sponsored 記事】
◆ACEes、制服姿で「ベツコミ」登場
◆雑誌情報
