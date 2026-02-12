Aぇ! group「今まで言わずにいたこと全部、話し切った」10000字超インタビューで本音語る「Myojo」ジュニア大賞結果も発表
【モデルプレス＝2026/02/12】Aぇ! groupが、2月20日発売の「Myojo」（みょうじょう／集英社刊）4月号の通常版・ちっこい版の表紙に登場。10000字超インタビューで本音を語り合う。
【写真】STARTO人気グループ、爽やかな笑顔披露 進化系スタイルに挑戦した“ちっこい版”表紙
Aぇ! group は2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリース。3月からは全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の開催も控え、グループとしてさらなる飛躍の時を迎えてる。さらに6月12日には、4人他が主演を務める映画『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開も決定。メンバーそれぞれがドラマ、映画、バラエティなど多方面で個人活動の幅を広げており、佐野晶哉は2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』へ出演を予定。末澤誠也は2026年秋公開予定の映画『mentor』で個人として映画初主演を務める。
「Myojo」4月号の通常版表紙では、4人の新鮮なイメージを引き出すアプローチとして、白を基調にしたロイヤルな衣装で登場。気品と透明感をまとったビジュアルで、新たな一面を打ち出した。ちっこい版の表紙では、4人の個性を際立たせた進化系スタイルに挑戦。末澤はアメカジ、正門良規にはレザーを取り入れるなど、“自分らしさ”を軸に新しい要素を加えてアップデートしたスタイリングを追求した。小島健は「ボクっぽい衣装にみえて、何かちがう？」と今回のコンセプトにいち早く気づき、スタッフと積極的に意見を交わす場面も。そのやり取りから着用するアイテムも決まり、自分たちらしさと新鮮さを兼ね備えたビジュアルが完成した。
今回の特集では、10000字超のロングインタビューと撮り下ろしビジュアルで、結成8年目のAぇ! groupの現在地に迫った。「この機会で今まで言わずにいたこと全部、話し切った気がする」（佐野）そんな言葉が象徴するように、中面特集では“NEW”をキーワードに、ソロインタビュー、ペア対談、4人での座談会を実施。ソロパートでは、メンバーそれぞれが“いま自分に起きている新しい変化”を告白した。価値観の変化や意識のアップデートなど、等身大の“現在進行形の自分”を深掘りしている。
ペア対談では、グループの歩みを語るうえで欠かせない末澤＆正門、小島＆佐野の2ペアが登場。長い時間をともにしてきたからこそ生まれた信頼関係と、あえて言葉にして伝えたい本音をあらためて語り合った。さらに、グループ座談会では、「おしゃれ王」「リア恋王」「お笑い王」を決める王様企画を実施。4人ならではのテンポ感あふれるトークから、現在の関係性と空気感が浮かび上がる内容となっている。笑いも本音も覚悟も詰め込んだ、10000字超の保存版インタビュー。“次のスタートライン”に立つ4人の今を多角的に特集している。
毎年恒例の人気企画「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」を今年も実施。目玉部門「恋人にしたい」の最新順位をはじめ、ジュニアたちのキャラクターや魅力が浮き彫りになる全54部門で王者が誕生する。そのほか、まもなく40歳を迎える亀梨和也が「亀梨和也 10000字ロングインタビュー」に登場。前回の10000字インタビューから10年、今回で3度目となるロングインタビューは過去に例のない貴重な機会に。グループ活動に幕を閉じた今、自身の現在地とこれからについてじっくり語っている。
2025年5月号からスタートした連載「24 hours with Snow Man ―9つの時間―」ではラウールを撮影。24時間の中の“ある1時間”にフォーカスする連載企画で、ラウールの「お昼12時」をテーマに、力を抜いたオフの表情を切り取る。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group「Myojo」表紙登場
◆Aぇ! group、10000字超ロングインタビューで本音語る
◆人気企画「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」結果発表
