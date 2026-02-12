RIIZE「anan」スペシャルエディションで多彩な魅力放出 史上初のデジタルソロカバーも
【モデルプレス＝2026/02/12】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、2月18日発売の雑誌「anan」2484号スペシャルエディションの表紙＆バックカバーに登場。洗練されたビジュアルから等身大な姿まで、多彩な魅力を見せる。
【写真】人気KPOPイケメン「貴重すぎる」日本でシェアサイクルにまたがる姿
2023年に韓国デビュー、そして2024年には日本デビューを果たし、直近では3作連続でミリオンヒット記録を打ち立てている、韓国のボーイズグループRIIZEが、「anan」のスペシャルエディション表紙に登場。青春の甘酸っぱさやときめき、そこはかとなく懐かしさを帯びた、“エモーショナルポップ”を体現する彼らの魅力を存分に感じられるグラビアが到着した。洗練されたクールブラックと、等身大のストリートカジュアルのビジュアルで、RIIZEの持つ多彩な魅力が満載。「anan」発売日2月18日にはニューシングル『All of You』をリリースし、その週末の2月21日〜23日には、初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催するというメモリアルなタイミングとなっている。
表紙カットで着用したコーディネートは、ブラックを基調としながらもレザーやハーフパンツ、つけ襟などディテールを効かせたアイテムを組み合わせた、RIIZEらしい遊び心を感じるものばかり。ソロカットは、翡翠のようなグリーンのカラーライトで撮影。意志の強い眼差しや、彫刻のような美麗ショットなど、神秘的なビジュアルが満載となっている。クールに決まった後のそれぞれが選んだサングラスを着用したカットでは、チャーミングな表情も。そんなギャップに心奪われるショットの連続だ。
一方、バックカバーになった、カラフルなストリートスタイルではロケシューティングを敢行。ダメージニットやビビッドなスタジャン、ラフなセットアップに身を包み、リラックスした表情を見せる姿は、まるで青春のひととき。ショウタロウ＆ウォンビン、ウンソク＆ソンチャン＆ソヒ＆アントンによるユニット撮影では、背中を預け合ったり、ふざけ合ったりと、彼らだけが共有する唯一無二の空気感をキャッチ。ステージ上での完璧なパフォーマンスとは雰囲気が異なる、彼らの「等身大な青春」の煌めきを切り取った。
インタビューは、「anan」初登場ということで自己分析や学生時代の話、音楽やステージにかける思いを聞いた。ユニットメッセージでは、2人でやってみたいステージや共に同じ夢に向かって走り続ける互いについてのねぎらい、ちょっとした伝言など、ユニットによって個性的なものに。グループインタビューでは、東京ドーム公演が決まった時の印象やかける思いを熱く語っている。その一方で、今のメンバーの日本語力について話す場面では、「僕は○歳くらい」と独自の基準で例え、盛り上がる場面も。共同生活をする宿舎話や夢の新居への構想など笑いの絶えないチームワークを感じさせる座談会となった。
特別付録は、フォトカードサイズ、ポストカードサイズのスペシャルカード20種。2つのコーディネートのソロカット2パターン、ユニットショット、グループショットと盛りだくさんな内容となっている。
スペシャルエディションの発売に加え、「anan」初となる“デジタル限定ソロカバー”の発売も決定。デジタル版には、通常のデザインに、表紙となるメンバーそれぞれの個性に特化したスペシャルグラビアがプラスされた特別デザインとなっている。男性K-POPグループのなかで、デビュー最速となる東京ドーム公演を目前とするタイミングに、更なる高みへ上昇し続けるRIIZEの眩いほどに輝く姿を届ける。
最新号の「anan」は恒例の春の「モテコスメ大賞」特集。心浮き立つ春の新色やこの季節の肌にぴったりの注目スキンケアが盛りだくさんの一冊に。タレントの谷まりあ、俳優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、兵頭功海、NEXZのYU、Juice=Juiceの江端妃咲をはじめ、美容賢者たちが旬のコスメをお試し。短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」第6回は長尾謙杜が、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」第2回ではtimeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がトレンドメイクに挑戦する。通常版表紙はKis-My-Ft2玉森裕太。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆RIIZE「anan」表紙＆バックカバー登場
◆RIIZE、史上初のデジタルソロカバーも
◆通常版表紙は玉森裕太 timelesz橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝も登場
