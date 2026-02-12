「今日好き」出身ギャル、雪景色の中で美脚披露「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が2月10日、自身のInstagramを更新。雪に囲まれた夜の街で撮影したショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「雪景色に映えている」ミニ丈で美脚スラリ
倉八は「surrounded by snow」とつづり、降り積もった雪を背景にした写真を2枚投稿。ボリューミーなアウターにレザー調の帽子、スラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムスを合わせた装いでカメラに笑顔を向けた姿を公開している。
この投稿には「美脚が目を引く」「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「雪景色に映えている」「スタイル抜群」「見惚れた」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「雪景色に映えている」ミニ丈で美脚スラリ
◆倉八音羽、雪景色での美脚ショット公開
倉八は「surrounded by snow」とつづり、降り積もった雪を背景にした写真を2枚投稿。ボリューミーなアウターにレザー調の帽子、スラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムスを合わせた装いでカメラに笑顔を向けた姿を公開している。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿には「美脚が目を引く」「寒さを吹き飛ばす可愛さ」「雪景色に映えている」「スタイル抜群」「見惚れた」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】