染めても染めても、伸びる白髪（泣）→ 攻略法みーっけ！ 楽シャレ叶う♡【ハイライトヘア】

白髪に悩む大人世代から注目されている「ハイライトヘア」。髪に細かなハイライトを入れることで、気になる白髪が自然に馴染むのがポイントです。頻繁なリタッチに追われている人も、ハイライトヘアなら手間をかけずにおしゃれ見えしそう。今回は、ラクにおしゃれが叶いそうなハイライトヘアをピックアップします。

ハイライトが毛先の動きを強調

ハイライトによって軽やかな毛先の動きが強調されたレイヤーボブ。明るめのハイライトが気分まで明るくしてくれそうです。@dimo_and_kazumaさんによると「1度ベースを作れば、4～6ヶ月ブリーチ不要」とのこと。髪や頭皮へのダメージも抑えられそうです。

上品な印象のハイライトヘア

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「ナチュラルで品のあるハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。透明感のある落ち着いたカラーをベースにすることで、より上品に仕上がっています。派手になりすぎないため、ハイライトヘア初心者の人にもおすすめです。

ハイライトの陰影が立体感をプラス

こちらは、コントラスト強めのハイライトが映えるボブスタイル。ハイライトによってシンプルなシルエットに立体感が演出されています。ハイライトヘアは、白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのがポイント。白髪を気にせず好みのカラーを楽しめそうです。

ハイライトによってふわっと軽やかな印象に

こちらは、@sakosakosakosakoさんが「上品で都会的なハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。細かなハイライトによって美しい毛流れが引き立っています。ハイライトヘアは、髪に軽やかさをプラスしたい人にもおすすめ。ふわっと軽やかな仕上がりが華やかな印象です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri