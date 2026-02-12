個人的に1番当たりッッ♡【マクドナルド】可愛い & 遊べる！「新作ハッピーセット」に注目

【マクドナルド】では、「クレヨンしんちゃん」のおもちゃがついた「ハッピーセット®」が2026年1月16日より登場しました。第1弾、第2弾と形や遊び方が異なる各3種類、合計6種類のおもちゃが登場し、1月30日からは6種類すべてのおもちゃが対象になる第3弾がスタート。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが実際に手に入れた、「クレヨンしんちゃん」のおもちゃをご紹介します。可愛くて遊べるハッピーセットのおもちゃに、目が離せなくなりそう！

どれも可愛い！ 第2弾のおもちゃはこれ

レポーターHaruさんがGETしたのは、第2弾のおもちゃ。押して転がすことでしんちゃんが動くデリバリーバイクのおもちゃ、ハッピーセットボックス柄の布団で夢をみているしんちゃんのおもちゃ、そして、みんなで遊べるカードゲームと、どれが出ても満足度が高そう。レポーターHaruさんも、「子どもが喜びそうッッ」とコメントしています。

お出かけ時にも重宝しそうなカードゲーム

第2弾のおもちゃのなかでも、レポーターHaruさんが「個人的に1番当たり」と激推ししているのが、こちらの「マクドナルドでカードパーティだゾ！」です。しんちゃん、ひまわり、風間くん、ボーちゃんなどお馴染みのキャラクターが勢ぞろい。レポーターHaruさんによると、「同じ絵を探すシンプルなルールなので、子どもも楽しく遊べそう」とのこと。さらに、「ケースに入っているので、持ち運びやすいのも嬉しいポイント」「待ち時間が長くなりそうなお出かけにも重宝しそう」と絶賛しています。

どんなおもちゃが付いてくるのか毎回楽しみにしている人も多いであろう、マクドナルドのハッピーセット。今後も、おいしく食べて楽しく遊べるハッピーセットの新作に期待したいところです。

writer：Yuri.A