『ばけばけ』“タエ”北川景子＆“三之丞”板垣李光人の成長にネット感動「素晴らしい！」「百点満点」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第94回）が12日に放送され、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の成長が描かれると、ネット上には「素晴らしい！」「もう百点満点」「泣けた」などの反響が寄せられた。
【写真】トキに封筒を手渡す三之丞
ヘブン（トミー・バストウ）を松江に留めるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手のアプローチを続けていた。一方、トキ（高石）は熊本行きについて気持ちが揺れる中、雨清水家を訪れる。タエは昼食を用意していた真っ最中で、手つきはぎこちないながらも楽しそうに家事をこなす。するとそこへ、荷造りの仕事を終えた三之丞が帰ってくる。働いていることに驚いたトキに対して、三之丞は細い腕に力こぶを作ってアピールする。
トキがタエや三之丞と食事をしていると、タエはこの頃、家事が楽しいと語り「大丈夫よ」とトキに微笑みかける。その後、トキが雨清水家をあとにすると、三之丞が追いかけてきてお金の入った封筒を差し出す。彼はかつてトキから手渡された10円の一部を、荷造りの仕事で得たお金で返そうとし、さらにこれからも返済を続けることを誓う。
熊本行きを決めたわけではないというトキに、家から出てきたタエが「大丈夫ですよ」と優しく声をかける。そしてタエはトキを見つめながら「自分のために…正直に生きて」と励ますのだった。
成長したタエと三之丞の姿が描かれると、ネット上には「おタエ様が、ご自分で昼げの支度を。素晴らしい！」「三之丞さんがお金を返している！すごいことよ。偉いよ」「もう百点満点の成長だよ」「雨清水家を幸せにしてくれて本当にありがとう」「なんだか泣けた」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
