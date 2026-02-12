１３日に放送されるＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）のプレミアムトークのゲストにネットがざわついている。

放送前から「出ちゃだめーーー」「あさイチ出るのか…フラグ…？」「悲し過ぎます…」の声が殺到。連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に錦織役で出演している俳優の吉沢亮だ。

あさイチの公式サイトによると、朝ドラの撮影秘話などを語るという。「錦織友一を生きる上で大切にした思い▽英語力を磨くために▽郄石あかり＆トミー・バストウがあかす素顔▽話題の錦織スキップ ＭＣと対決！誰が一番不器用にできる！？▽映画「国宝」人生をかけて挑んだ舞台裏エピソード▽次なる挑戦はミュージカル！難役に挑み続ける原動力」と内容を紹介している。

ネットは「明日、あさイチに吉沢亮がくるんだよな。どういう感情で見ることになるんだろう」「あさイチのゲストに、ついに吉沢亮さんがー！」「あさイチに出るって事は吉沢亮は退場かしら…寂しい」「もう錦織さん退場確定じゃないです」「吉沢亮さんが来週金曜にあさイチに出るということは錦織さんもそろそろ退場なのだろうか。熊本編も始まることだし」と想像して震えた。