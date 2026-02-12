世界7カ国9都市累計350万人動員中の世界的大ヒット『「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ』がついに東京に初上陸！

ピクサー・アニメーション・スタジオの監修・キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した展示会が、東京・豊洲「CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）」にて開催されます☆

東京・豊洲「CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）」ディズニー「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ

前売チケット販売開始日時：2026年2月20日（金）あさ10時

販売サイト：TBSチケット、チケットぴあ公式サイト

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜5月31日（日）

開館時間：あさ10時〜よる8時50分 ※最終入場 よる7時

※開催日により、よる10時50分まで延長 ※最終入場 よる9時

休館日：原則月曜

開催場所：CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）

所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲6-4-25

電車：

・ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

・有楽町線「豊洲」駅徒歩17分

バス：

・BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩5分

・BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩3分

・都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩4分

・都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩3分

タクシー：銀座から車で約10分、東京駅から車で約15分

※専用駐車場はありません。近隣の駐車場施設を利用ください

ローカルプロモーター：TBS

主催：TBS、デコレーションズ、JBエンターテインメント、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、キョードー大阪、ぴあライブクリエイティブ、JTB

制作協力：GOD Holdings、ハル コミュニケイション

特別協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ピクサー・アニメーション・スタジオの監修・キュレーションのもと制作された映画のワンシーンを、実物大のスケールで再現した『「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ』を東京・豊洲「CREVIA BASE Tokyo」にて開催。

世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントです。

スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7カ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」が、ついに日本・東京に初上陸します。

会場では『トイ・ストーリー』や

『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、

『インサイド・ヘッド』『リメンバー・ミー』などの近年の話題作まで、24体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットでゲストをお迎え。

子どもから大人まで、あらゆる世代に、ピクサー作品がこれまで届けてきた「温かさ」「希望」「無限の想像力」を、そして忘れられない“冒険”と“思い出”が届けられます。

映画のワンシーンのように、物語の主人公になりきることができる、ピクサー作品の人気キャラクターや名作を世界最大級のスケールで再現した展示会。

東京・豊洲「CREVIA BASE Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）」にて2026年3月20日より開催される『「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ』の紹介でした☆

