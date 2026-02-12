Aぇ! group、『Myojo』表紙でロイヤル＆進化系スタイル披露 裏表紙は『ジュニア大賞』“王者”が登場
4人組グループ・Aぇ! groupが、20日発売の『Myojo』（みょうじょう／集英社刊）4月号の通常版とちっこい版の2パターンで表紙を飾る。結成8年目を迎えた同グループが、中面12ページの特集や厚紙カードにも登場。通常版の裏表紙には、ジュニア大賞の目玉部門『恋人にしたい』で頂点に立った“王者”が登場し、タキシード姿でスペシャルショットを披露。ちっこい版の裏表紙には、注目部門『いちばんいいコンビ』で1位に輝いた“最強ペア”が登場する。
【別表紙】爽やかで素敵！カジュアルルックのAぇ! group
通常版表紙では、4人の新鮮なイメージを引き出すアプローチとして、白を基調にしたロイヤルな衣装を披露。気品と透明感をまとったビジュアルで、新たな一面を打ち出した。ちっこい版の表紙では、4人の個性を際立たせた進化系スタイルに挑戦。末澤誠也はアメカジ、正門良規はレザーを取り入れるなど、“自分らしさ”を軸に新しい要素を加えてアップデートしたスタイリングを追求した。小島健は「ボクっぽい衣装に見えて、何かちがう？」と今回のコンセプトにいち早く気づき、スタッフと積極的に意見を交わす場面も。そのやり取りから着用するアイテムも決まり、自分たちらしさと新鮮さを兼ね備えたビジュアルが完成した。
今回の特集では、10000字超のロングインタビューと撮り下ろしビジュアルで、結成8年目のAぇ! groupの現在地に迫る。「この機会で今まで言わずにいたこと全部、話し切った気がする」（佐野晶哉）。そんな言葉が象徴するように、中面特集では“NEW”をキーワードに、ソロインタビュー、ペア対談、4人での座談会を実施。
ソロパートでは、メンバーそれぞれが“いま自分に起きている新しい変化”を告白。価値観の変化や意識のアップデートなど、等身大の“現在進行形の自分”を深掘りしている。ペア対談では、グループの歩みを語るうえで欠かせない末澤＆正門、小島＆佐野の2ペアが登場。長い時間をともにしてきたからこそ生まれた信頼関係と、あえて言葉にして伝えたい本音をあらためて語り合った。
さらに、グループ座談会では、「おしゃれ王」「リア恋王」「お笑い王」を決める王様企画を実施。4人ならではのテンポ感あふれるトークから、現在の関係性と空気感が浮かび上がる内容となっている。笑いも本音も覚悟も詰め込んだ、10000字超の保存版インタビュー。“次のスタートライン”に立つ4人の今を多角的に特集している。
また、毎年恒例の人気企画「第32回あなたが選ぶジュニア大賞」を今年も実施。目玉部門『恋人にしたい』の最新順位をはじめ、ジュニアたちのキャラクターや魅力が浮き彫りになる全54部門で王者が誕生する。そのほか、まもなく40歳を迎える亀梨和也が『亀梨和也 10000字ロングインタビュー』に登場。前回の10000字インタビューから10年、今回で3度目となるロングインタビューは過去に例のない貴重な機会に。グループ活動に幕を閉じた今、自身の現在地とこれからについてじっくり語っている。
2025年5月号からスタートした連載『24 hours with Snow Man ―9つの時間―』ではラウールを撮影。24時間の中の“ある1時間”にフォーカスする連載企画で、ラウールの「お昼12時」をテーマに、力を抜いたオフの表情を切り取る。
