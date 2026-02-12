MLBの舞台でも続々と春季キャンプがスタート。WBCで日の丸を背負うこととなったメジャーリーガーたちも、その意気込みを明かしました。

今回の出場メンバーで唯一となる最多3大会に出場しているパドレス・松井裕樹投手は、侍ジャパンに合流する前に2試合程度の登板を想定。

宮崎キャンプに参加せずアメリカで調整を進める点については、楽天時代にも沖縄でキャンプを行っていたこともあり「宮崎で2月を過ごしたことがなくて。 WBCのキャンプの時だけ宮崎に行ったんですけど、やっぱり気温が沖縄と違ってなかなか上がってこなくて。ボールも手につかなくて、前回大会はすごい難しい2月だったので。今回はボールにも慣れてますし、この暖かい場所でしっかり準備できるっていうのはプラスの影響が過去2回と比べてあるのかな」と語りました。

今回が“メジャーリーガー”となって初の参加となりますが「どこに所属してるかっていうのは全く意識してなくて、勝つために呼んでいただいたんで、そこは立場とか、年齢とか全く関係ない。なんとか自分の役割を果たせたらいいな」と意気込みました。

WBC初出場となるエンゼルス・菊池雄星投手は、キャンプ初日からライブBPに登板。1年ほど前から井端弘和監督からオファーをもらっていたそうで、オフのスケジュールも入念に調整してきたといいます。

その中で「やはり優勝というのが当然、唯一の目標ですから」とコメント。「やることをやって準備するだけですから。あとは調子が良い選手、悪い選手は当然出てきますし、その中で素晴らしい日本のトップの選手が集まる大会ですので、全員で力を合わせて、いけるところまで僕は投げるだけ」と意気込みを寄せます。

続けて「まだ実感がないというのが正直なところでありますけど、これから日本に行って戦っていく中でより実感が湧いてくると思いますし。ずっと僕はテレビで見てた、応援していたそういう場に僕が投げるということなんで、そういう場に僕が立つということなので。子どもたちに野球は素晴らしいというところを見せられるように、というのが一番ですね」と出場への思いを明かしました。