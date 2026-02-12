ACEes、きらめく青春感あふれる制服姿を披露 『ベツコミ』巻頭グラビア＆インタビューに登場
5人組グループ・ACEesが、13日発売の漫画雑誌『ベツコミ』（小学館）3月号の巻頭グラビア＆インタビューに登場する。全員そろってフレッシュな制服を披露している。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
ステージとはひと味違う飾らない表情と、メンバーそれぞれの個性がきらめく青春感あふれるカットが掲載。ACEesの“今”しか切り取れない瞬間をたっぷり収録した特集のほか、『ACEes学生証』を含むお宝ショット満載の厚紙ピンナップもファン必携の保存アイテムに。インタビューでは、メンバー同士の仲の良さが伺える回答が盛りだくさん。
メンバー全員が午年生まれの“年男”で、2026年勢いに乗る“今”を閉じ込めたスペシャルグラビアとなっている。
【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEes
ステージとはひと味違う飾らない表情と、メンバーそれぞれの個性がきらめく青春感あふれるカットが掲載。ACEesの“今”しか切り取れない瞬間をたっぷり収録した特集のほか、『ACEes学生証』を含むお宝ショット満載の厚紙ピンナップもファン必携の保存アイテムに。インタビューでは、メンバー同士の仲の良さが伺える回答が盛りだくさん。
メンバー全員が午年生まれの“年男”で、2026年勢いに乗る“今”を閉じ込めたスペシャルグラビアとなっている。