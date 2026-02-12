衆院選で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。中道の党本部前から中継です。

衆院選での大敗から4日、12日告示、13日投開票という異例の代表選になりました。国会召集を来週に控えた厳しい日程の中、党の行く末を決める選択にもなります。

代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官・階猛氏と、立憲の元幹事長・小川淳也氏の二人で、一騎打ちの構図が固まりました。

階猛氏

「現役世代も安心できる新たな社会保障モデル、現実的な外交防衛政策、これによって国民の安心と安定と安全の未来に導く政治のセンターラインを作り上げていきたい」

小川淳也氏

「定期的な政権交代で、政治の浄化と政策の軌道修正が半永久的に行われる国づくりをしたい。そのために強くて温かくて優しくて魅力的な野党第一党を建設したい」

党の立て直しに向けて階氏は「政策の解像度を上げて発信する」、小川氏は「この人たちは本気だと伝わるリーダーシップを発揮したい」などと意気込みを語りました。

中道は、先月の衆議院の解散直前に立憲民主党と公明党が合流して結党しました。

11日の議員総会では、立憲出身・公明出身の議員同士で、名刺交換をする場面がみられるなど、お互いをよく知らない状態で代表を選ばなければならない難しさもあります。

また、衆院選では、比例名簿で公明党出身者が優遇され、立憲出身者には不満もくすぶっています。新たな代表は、「党内融和」をいかにして進め、また、巨大与党にどのように対峙（たいじ）していくのか、大きな試練が待ち受けています。