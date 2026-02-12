32年前、ホンダを救った“ミニバン”誕生秘話「革新的にならざるを得ない背景が…」 日本ミニバン市場の“開拓車”
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、14日に放送される。アンコール放送となる今回は本田技術研究所で長年、エンジニアを務めた自動車エンジニアの浅木泰昭氏を迎える。
【最新番組カット】おぎやはぎが感心…32年前のホンダ“ミニバンブームの先駆車”の全貌
浅木氏の過去の愛車を振り返ってみると、見事にホンダ車がズラリ。矢作兼も「ホンダ社員の鑑だよね」と納得。中には、大ヒットした初代『オデッセイ』も。
小木博明が「革新的ですよね」と称賛すると、浅木氏は「革新的にならざるを得ない背景が…」と、開発にまつわる意外な事実を打ち明ける。F1のような技術で打って出る世界とは裏腹に、実は経営危機にも陥ってきたホンダ。社業のピンチの後には、必ず浅木氏の活躍があったようで…。「後で振り返るとね」と謙遜する浅木氏だったが、逆転の一手が、まさに『オデッセイ』の開発だったという。
トヨタ『ハイラックスサーフ』、日産『テラノ』、三菱『パジェロ』など、空前のRVブームに乗り遅れたホンダだったが、そこに救世主として現れたのが1994年誕生の『オデッセイ』。日本にミニバン市場を築いた1台は、『シビック』を超えてホンダのなかで最も売れた乗用車になったという。これにおぎやはぎも「シビックを超えたのはすごい」と感心。
同車はなぜ開発されたのか、そのコンセプト、開発秘話、売れた理由などが語られる。
