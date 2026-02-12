活動休止中の音楽グループAAA（トリプルエー）のメンバー、與真司郎（37）が12日までにインスタグラムを更新。メンバーのNissyこと西島隆弘（39）の脱退についてコメントした。

西島は11日、自身の公式サイトなどに掲載した書面で、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、AAAを脱退する決断をしたという。

與は急な発表になったことをファンに詫びるとともに、「今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました。そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています」と率直な思いをつづった。

一方で「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」と西島を気遣い、「ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます。これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。