わんこをママと勘違い！？

TikTokアカウント「meluuu927」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『メル』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。投稿主さんの家には、生まれたばかりの赤ちゃんもいるそう。この日は、赤ちゃん＆メルちゃんと一緒に眠っていたといいます。

ところが、夜中になって、赤ちゃんが起き出してしまいました。赤ちゃんは、怖い夢でも見たのか、ひどく泣いていたといいます。寝起きの目をこすりながら、布団の上をはいずる赤ちゃん…。

「ママ～」と言いながら辿り着いた先にいたのは、なんとメルちゃん！！寝起きで視界がぼやけていた赤ちゃんは、メルちゃんをママだと勘違いしてしまったのです。

まったく動じない姿に感嘆

しかし、当のメルちゃんは、赤ちゃんが夜泣きをしていると気付かなかったといいます。それもそのはず。メルちゃんは、大泣きする赤ちゃんの隣で熟睡していたのです…！！

赤ちゃんは、そんなメルちゃんのお腹を枕にして寝始めました。ふわふわの感触に癒されたのか、泣くのをやめて落ち着きを取り戻したといいます。

そんな2人の様子を見ていたママは、驚いてしまったとか。というのも、ママは赤ちゃんの夜泣きに「トントン」で対応しているのだそう。ドッシリと構えているだけのメルちゃんが赤ちゃんを泣き止ませたことに、心底びっくりしたのでした。

メルちゃんは育児の達人！！

ちなみに、しばらくすると赤ちゃんは再び起き上がってきたといいます。しかし、メルちゃんの安心感が伝わったのか、もう大泣きすることはなかった模様。お互いに寄り添いあうように、ぐっすりと眠りについたそうです。

メルちゃんの懐の大きさが、赤ちゃんに安らぎを与えたのでしょうか。育児達人級の対応に驚いたという投稿主さんですが、「私にはまだ早いかも」とも綴ったのでした♪

この投稿には、「ずっしり構えててすごい」「さすがお兄ちゃん！！」「私も見習わなくちゃ…」など、多くのコメントが寄せられています。

