マレーシア航空は、「JP Early Spring Promo」を2月10日から23日まで開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は11月30日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（52,630円／206,210円）、バンコク・プーケット（55,760円／184,760円）、シンガポール（56,120円／176,720円）、セブ（57,020円／201,220円）、シェムリアップ（59,040円／193,540円）、クアラルンプール（62,440円／172,640円）、ダナン（62,850円／203,850円）、アデレード・パース・ブリスベン（76,760円／290,610円）、ロンドン（78,270円／243,370円）、パリ（87,330円／281,490円）