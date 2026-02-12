原宿の地下に「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」誕生。増田セバスチャンが描く“眠れるワンダーランド”が再始動
原宿・竹下通りの地下に、新たなエンターテインメント空間「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」が2026年2月13日（金）にグランドオープンします。総合プロデュースおよびクリエイティブディレクションを手がけるのは、原宿カルチャーを世界へ発信してきたアーティスト、増田セバスチャン。ショー、音楽、フード、ゲームが連続する“回遊型ライブエンターテインメント体験”として構築されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
本施設は、かつて世界的な人気を博した「KAWAII MONSTER CAFE」のIPを進化させた新プロジェクト。観るだけの空間ではなく、来場者自身が物語の一部となる没入型体験を提供します。
世界観に入り込む60分間のライブ体験
「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」では、入場から退場まで60分・時間指定制で構成された体験型プログラムを展開します。中心となるショー「Monster Party」では、施設の象徴的キャラクター“モンスターガール”たちが登場。来場者は演出の中に組み込まれ、鑑賞者ではなく参加者として物語を体験します。
photo by ©FASHION HEADLINE
空間の中央には、スイーツ型モニュメント「Choppy’s Mel-Tea Cup Ride」を設置。オプションの「ライドパス」を利用すれば貸切での写真撮影も可能です。さらにオリジナルフードやドリンク、ゲーム、フォトスポット「カワイイデコハウス」など、すべてのコンテンツが物語と連動しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
音楽は、前身施設でも楽曲制作を担当したRAM RIDERが担当。BGMではなく、場面をつなぐドラマティックな構成で、まるでミュージカルのような展開を生み出します。クルーの制服は原宿を代表するブランド6%DOKIDOKIとのコラボレーション。空間の細部まで“原宿らしさ”が貫かれています。
地下に眠る巨大遊園地という物語
グランドオープンに先立ち、2月9日に行われた記者会見で、増田セバスチャンは次のように語りました。
構想から約2年にわたるディスカッションを経て実現した本プロジェクト。その核となるのが、「原宿の地下には巨大な遊園地が眠っていた」というストーリーです。かつて原宿の地下には、カラフルでハッピーなモンスターたちが暮らすワンダーランドが存在していた。しかし天変地異によって埋もれてしまい、街の地下で眠り続けていた──。今回の施設は、その“発掘”の第一段階。中央のライドは、地下から発見されたアトラクションの一部という設定です。
増田氏はそう続けます。つまり本空間は完成形ではなく、“物語の始まり”。今後、原宿から世界へと広がるプロジェクトとして構想されています。
photo by ©FASHION HEADLINE
記者会見にはFRUITS ZIPPERらも登壇
オープン記念記者会見には、FRUITS ZIPPERの真中まなさん、CANDY TUNEの村川緋杏さん、福山梨乃さんが登壇。真中さんは「初めてKAWAII MONSTER CAFEに来たときのワクワクがよみがえった」と語り、村川さんは「夢の世界が原宿にできた」とコメント。福山さんは「原宿の新名所になる」と期待を寄せました。原宿カルチャーの次世代を担う存在たちが、その復活の瞬間に立ち会いました。
photo by ©FASHION HEADLINE
原宿から世界へ、再び
増田氏の言葉には、原宿という街への深い愛着と同時に、世界へ向けた強い視線が感じられました。地下に眠る巨大遊園地というフィクションは、実は原宿カルチャーそのもののメタファーなのかもしれません。目に見えないエネルギーが地上へと湧き出し、人々を惹きつけ続ける。その力を、再び可視化する試みが、いま始まっています。
これは、まだ第一章。物語はここから、どこへ広がっていくのでしょうか。
photo by ©FASHION HEADLINE
［施設概要］
KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -
住所：東京都渋谷区神宮前1-16-4 竹下通りスクエア地下1階
グランドオープン：2026年2月13日（金）
営業時間：10:00〜21:40
地下に眠る巨大遊園地という物語
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
