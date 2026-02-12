これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、岩船地域と佐渡に波浪注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。

佐渡や岩船地域の沿岸部では、今夜遅くまで高波に注意してください。



◆12日(木)これからの天気

中越や下越を中心に、雨雲や雪雲がかかりやすいでしょう。

夕方からは、県内の広い範囲で雨や雪が降りそうです。

沿岸部を中心に西寄りの風が強めに吹く見込みです。



降水確率は、午後6時以降も50%以上のところが多くなっています。





◆12日(木)の予想最高気温

最高気温は、5～9℃の予想です。

昨日と同じくらいか高いところが多く、上越市は4℃高いでしょう。

平年並みか、3℃ほど高くなりそうです。