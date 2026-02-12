夕方以降は県内の広い範囲で雨や雪が降りそう【これからの天気(2月12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、岩船地域と佐渡に波浪注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。
佐渡や岩船地域の沿岸部では、今夜遅くまで高波に注意してください。
◆12日(木)これからの天気
中越や下越を中心に、雨雲や雪雲がかかりやすいでしょう。
夕方からは、県内の広い範囲で雨や雪が降りそうです。
沿岸部を中心に西寄りの風が強めに吹く見込みです。
降水確率は、午後6時以降も50%以上のところが多くなっています。
◆12日(木)の予想最高気温
最高気温は、5～9℃の予想です。
昨日と同じくらいか高いところが多く、上越市は4℃高いでしょう。
平年並みか、3℃ほど高くなりそうです。
