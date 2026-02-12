「見るのが辛い」オランダの同胞選手も同情…中国選手の進路妨害でメダルを逃した世界王者は「本当に気の毒だ」【冬季五輪】

ベンネマルスはがっくりと肩を落とした(C)Getty Images

あまりに残酷すぎる幕切れだ。

現地時間2月11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000mがミラノ・スピードスケートスタジアムで行われ、11組に登場した世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）は、同走の廉子文（中国）と接触。クロッシングゾーンで進路妨害され、その非情な結末が波紋を呼んでいる。

そこまで驚異的なペースで滑っていたオランダの23歳だが、ラスト1周のバックストレートで入れ替わる際、進路を譲らない廉と交錯……。レース後には鬼の形相で詰め寄り、会場は騒然とした雰囲気に。30分後の再レースは認められるが、精彩を欠き、最終的に全体5位で表彰台すら登れなかった。

この無慈悲な結果には、同胞選手も同情を禁じ得ない。オランダ紙『AD』によると、銀メダルを獲得したイェニング・デ・ブーは、「本当に残念だ。こんなことは誰にも起こってほしくない」とコメント。「これほど重要な舞台でこれほどの不運な目に遭うなんて、彼を見るのが本当に辛い」と話したという。