３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」のため辞退し、代替選手として楽天・藤平尚真投手（２７）が選出されたことが１０に日本野球機構（ＮＰＢ）から発表された。井端弘和監督（５０）が藤平をチョイスした背景を侍ジャパン担当・長井毅記者がひもといた。

平良の負傷を受け、代替選手の選定にあたっては、ここ数日の間に侍首脳陣とＮＰＢの間で目まぐるしく議論が交わされたという。そんな中で最後に井端監督が藤平を選んだ理由は、右腕が持つ「マウンド度胸」にあるだろう。

２０２４年のプレミア１２で、井端監督は藤平の気迫あふれる投球スタイルを評価して初招集した。初めて対面した際には「俺が選んだからな。活躍しろよ」と激励。藤平は「あの言葉は忘れないです」と意気に感じ、大会ではチーム最多６試合で防御率０・００とフル回転し準優勝に貢献した。ピンチでも１球１球、魂を込めて白球を投じる姿は高く評価されていた。

昨年１１月の韓国との強化試合を前に行った宮崎合宿では指揮官に「チームでは抑えを任されていますけど、自分はここ（侍ジャパン）に入ったらどこでも投げます」と猛アピール。侍に対する「気持ち」を重要視する井端監督に、藤平の心意気は確かに伝わっていた。

無念の辞退となった平良は西武では今季から先発転向が決まっているが、侍では救援に配置される予定だった。手先が器用でＷＢＣ球にも対応できていた貴重なセットアッパー候補の辞退は痛いが、最速１５６キロの直球とフォークを武器にする藤平でブルペンの穴は十分にカバーできると見た。

平良と同様、リリーフの軸を担うとみられていた阪神・石井も１１日に負傷。１４日からの事前合宿を前にブルペン事情が厳しさを増す中、井端監督の“秘蔵っ子”が大会２連覇に向けて粉骨砕身働く。（長井 毅）

◆藤平 尚真（ふじひら・しょうま）１９９８年９月２１日、千葉県生まれ。２７歳。横浜高では３年夏に甲子園出場。１６年ドラフト１位で楽天入団。２４年から本格的に救援転向。昨秋のプレミア１２では６試合で０・００。プロ９年で通算１５４登板で１２勝１９敗、４１ホールド、１３セーブ。防御率３・４８。１８５センチ、８５キロ。右投右打。家族は婦人と１女。今季年俸８０００万円。