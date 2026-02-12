昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が１１日までにＳＮＳを更新。ドレス姿のオフショットが話題になっている。

自身のインスタグラムにイベントオフショットを公開した。右肩が大胆にあらわになっている特徴的な黒のドレスを着用。黒のハイヒールを合わせ、洗礼されたブラックコーデで大人な雰囲気を演出した。朝比奈は「本日は ＠ｌａｄｅｒａｃｈ．ｊｐ のイベントに出演しました！」と報告すると、続けて「２月１４日はバレンタインという事で、『大切な人』や『いつもお世話になっている方』に感謝や想いを伝える日。そんな時に美味しいチョコレートがあったら！という事で今回はＬＡＤＥＲＡＣＨを紹介させて頂きます」とつづった。最後に「この時期になると、あれもほしい！これもほしい！とどんどん買う物が増えちゃう それもいい思い出だよねっっ！！！笑 みなさん、素敵なバレンタインをお過ごしください！」と締めた。

この投稿に「もう、最高に綺麗じゃん」「大人な感じでイケてます」「脚綺麗」「モノトーン彩さん、素敵すぎです」などのコメントが寄せられている。