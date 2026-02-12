ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプは１１日、予選が行われ、日本勢は４人全員が上位１２人による決勝に進出した。

戸塚優斗（ヨネックス）が９１・２５点の２位で突破。山田琉聖（ＪＷＳＣ）は９０・２５点で３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は８７・５０点で５位、連覇を狙う平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８５・５０点で７位だった。決勝は１３日に行われる。

◇

「ここ数大会で一番レベルが高い予選だった」と振り返る表情は、実に楽しそうだった。戸塚は周囲の滑りに触発されるように、高難度の技で応戦した。

１回目は縦方向２回転の技を軸に多彩なエアをちりばめて８５・５０点。高得点だが、５位だった。２回目は最後の五つ目のエアで、縦方向を１回転増やした「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）を鮮やかに決め、９１・２５点に伸ばした。「こういうプッシュ（高め合い）の試合はすごく面白い」と、五輪本番の緊張を感じさせないルーチンで観衆を沸かせた。

３大会連続出場の２４歳。技の多彩さを武器に、今季のワールドカップ（Ｗ杯）は４戦で優勝１回、２位２回で種目別首位に立っている。「自分が納得できる滑りを決めたいし、メダルを取れたらうれしい」と戸塚。平野歩が長年けん引してきた日本男子のプライドを決勝で示したい。

１９歳の山田が初出場の舞台で早速、存在感を示した。平野歩、戸塚、平野流といった実力者３人が高回転技を武器に日本勢を引っ張る中、独創的な技で魅了するのが山田の持ち味。１回目で滞空時間の長い前方宙返り「マックツイスト」などを含めたルーチンを披露し、９０・２５点をマーク。日本勢２番手で決勝に駒を進めた。山田は「難度を上げ、ずっと考えてきたルーチンを決勝でできたらいい」と新たな技の構成に挑むつもりだ。