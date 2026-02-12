お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が11日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。粗品の発言に思わず“説教”するひと幕があった。

粗品の食への興味のなさを知った吉田。対照的に自身は「天一（天下一品）のラーメンなんか月イチ…2カ月空いたらもう耐えられへんわ」と吐露した。

「天一ちょっとスープ熱過ぎないッすか？熱すぎて苦手なんすよねえ…」と言う粗品に「スープが熱い？スープが濃いじゃなくて？」と驚き、「ドロッとしてるじゃないですか」との指摘には「それがええねん！」と力説。「それが熱いんすよお。汁じゃなく固形として入ってくるから口の中めっちゃ熱い」と主張され、「ウマいのが長いこといてくれてるって感覚やけどな」と返した。

同店ではスープを「あっさり」「こってり」から選べ、あっさりを頼むという粗品に、吉田は「俺、何千回行ってるけど、あっさり頼んだことない。何がしたいの？と思うねん。天一はドロドロやん」と対抗。「あっさり頼むヤツって、スーパー銭湯でシャワーだけで帰って行くヤツと同じやと思う」と例え、「誰がなんすか！」と粗品は思わずツッコんでいた。