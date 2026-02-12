板野友美、4歳娘からの英語ラブレター公開「上手に書けてる」「イラストも可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/12】元AKB48でタレントの板野友美が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。4歳の娘からもらったラブレターを公開した。
【写真】34歳元AKB「イラストも可愛い」4歳娘からの英語ラブレター
板野は「娘から」とつづり、大きな赤いハートが描かれたイラストを投稿。ハートの周りには娘のものと思われる字で「For Mama and Papa」「I LOVE」と、両親への愛に溢れたメッセージも書かれている。
この投稿にファンからは「癒される」「英語かけるの凄すぎ」「上手に書けてる」「イラストも可愛い」「娘さんからの愛伝わる」などといった声が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部
