工藤静香「今朝の1人分ブランチすき焼き」公開「簡単なのに豪華に見える」「具材もバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】歌手の工藤静香が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの1人分ブランチを公開し、注目が集まっている。
【写真】キムタクの55歳妻「簡単なのに豪華に見える」程よいサイズ感の1人分すき焼きブランチ
工藤は「あーお腹すいた」とつづり「今朝の1人分ブランチすき焼き」を動画で投稿。鍋の中にうどん、生卵、ねぎ、しいたけ、肉が入っている様子を公開した。「この音」のコメント通り、グツグツと鍋が煮立つ音がしっかりと収められており、食欲を沸き立たせる動画となっている。
この投稿に「簡単なのに豪華に見える」「具材もバッチリ」「身体が温まる」「美味しいのに間違いなし」「音でお腹がすく」「最高のご飯」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆工藤静香、手作りの豪華ブランチ公開
◆工藤静香の投稿に反響
