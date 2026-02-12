【なか卯】関西風うどんだし×鶏油×ニンニクの「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」発売

丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、2月18日(水)11:00より、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。

「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」に、シャキシャキとした食感の白髪ねぎをトッピングした商品。関西風のうどんだしに、コクのある鶏油(チーユ)とニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げている。鶏の旨みが詰まったスープ、柔らかい鶏肉、食感の良い白髪ねぎが一体となった味わいだ。

別添えのペッパーガーリックをかけることで、ニンニクの風味がより際立ち、パンチのある味わいへの変化も楽しめる。

また同時に、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えた「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」も販売する。ザクザクとした食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛なアクセントを加え、食欲をかき立てる一杯となっている。

【画像を見る】「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」と「鶏塩うどん」の画像も見る

〈価格一覧(すべて税込)〉

◆たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん

並:690円

大:790円

◆食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん

並:780円

大:880円

◆鶏塩うどん

並:590円

大:690円

※持ち帰り可能

※一部店舗では価格が異なる

※445店舗で販売予定(2月12日時点)

【画像を見る】「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」と「鶏塩うどん」の画像も見る