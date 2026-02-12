【なか卯】関西風うどんだし×鶏油×ニンニクの「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」発売
丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、2月18日(水)11:00より、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。
「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」に、シャキシャキとした食感の白髪ねぎをトッピングした商品。関西風のうどんだしに、コクのある鶏油(チーユ)とニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げている。鶏の旨みが詰まったスープ、柔らかい鶏肉、食感の良い白髪ねぎが一体となった味わいだ。
別添えのペッパーガーリックをかけることで、ニンニクの風味がより際立ち、パンチのある味わいへの変化も楽しめる。
また同時に、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えた「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」も販売する。ザクザクとした食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛なアクセントを加え、食欲をかき立てる一杯となっている。
【画像を見る】「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」と「鶏塩うどん」の画像も見る〈価格一覧(すべて税込)〉
◆たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん
並:690円
大:790円
◆食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん
並:780円
大:880円
◆鶏塩うどん
並:590円
大:690円
※持ち帰り可能
※一部店舗では価格が異なる
※445店舗で販売予定(2月12日時点)
【画像を見る】「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」と「鶏塩うどん」の画像も見る